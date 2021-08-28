"Аталанта" Миранчука не смогла победить "Болонью"

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Болоньей" со счетом 0:0.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 74-й минуте.

"Аталанта", набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с четырьмя очками осталась на 4-й позиции.

"Аталанта" – "Болонья" - 0:0

"Аталанта": Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 86), Паломино, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Ламмерс, 87), Фройлер, Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Муриэль (Пикколи, 74).

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Ольсен, 72).

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