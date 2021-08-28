"Аталанта" Миранчука не смогла победить "Болонью"

Теги аталантаболонья

"Аталанта" Миранчука не смогла победить "Болонью"

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Болоньей" со счетом 0:0.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 74-й минуте.

"Аталанта", набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с четырьмя очками осталась на 4-й позиции.

"Аталанта" – "Болонья" - 0:0

"Аталанта": Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 86), Паломино, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Ламмерс, 87), Фройлер, Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Муриэль (Пикколи, 74).

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Ольсен, 72).

Не пропустите: "Лацио" уничтожил "Специю" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Киевское "Динамо" забило семь голов в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" забило семь голов в матче чемпионата Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов