"Аталанта" Миранчука неожиданно не смогла победить "Мидтьюлланд"
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов итальянская "Аталанта" на своем поле поле сыграла вничью с датским "Мидтъюлландом" со счетом 1:1. В начале встречи счет открыл Александер Шольц, но в концовке хозяев от поражения спас Кристиан Ромеро. Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук пропустил матч из-за коронавируса.
"Аталанта" вышла на второе место в турнирной таблице группы D, набрав восемь очков. "Мидтъюлланд" с одним очком остался на последнем, 4-м месте.
"Аталанта" Италия – "Мидтьюлланд" Дания - 1:1 (0:1)
Голы: Шольц, 13 - 0:1, Ромеро, 79 - 1:1
"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино (Толои, 68), Ромеро, Гозенс (Руджери, 86), Пессина, Фройлер (де Рон, 68), Гомес (Иличич, 46), Гимшити, Муриэль (Траоре, 68), Сапата.
"Мидтьюлланд": Хансен, Джеймс, Паулиньо Силва, Шольц, Хоэг, Андерсон, Дрейер (Исаксен, 82), Мабил (Вибе, 68), Оньека, Андерссон, Каба (Мадсен, 82).
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