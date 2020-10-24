"Аталанта" Миранчука неожиданно проиграла "Сампдории"
В матче 5-го тура чемпионата Италии бергамская "Аталанта" на своем поле проиграла генуэзской "Сампдории" со счетом 1:23. Победу гостям принесли голы Фабио Квальяреллы, Мортена Торсбю и Якуба Янкто. У хозяев отличился Дуван Сапата. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук на поле не выходил.
Благодаря победе "Сампдория" вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" осталась на третьей позиции.
"Аталанта" Бергамо - "Сампдория" Генуя - 1:3 (0:1)
Голы: Куальярелла, 13 - 0:1, Торсбю, 59 - 0:2, Сапата, 80 (с пенальти) - 1:2, Янкто, 90+2 - 1:3.
"Аталанта": Спортьелло, Депаоли (Хатебур, 60), Паломино, Гимшити, Мохика (Гозенс, 46), Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон (Малиновский, 63), Шутало (Толои, 46), Ламмерс (Сапата, 46).
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор (Лерис, 73), Янкто, Рамирес (Верре, 66), Куальярелла (Кейта Бальде, 66).
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