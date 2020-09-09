"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

Теги аталантаваленсиякристиано пиччинитрансферы

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

"Аталанта" объявила о переходе из Кристиано Пиччини из "Валенсии".

Клуб арендовал 27-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Итальянец играл в "Валенсии" с 2018 года, куда перешел из "Спортинга" за 8 миллионов евро. В составе испанского клуба он провел 40 игр, отметившись 1 голом.

Не пропустите: "Аталанта" будет платить за Алексея Миранчука в течение двух лет| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро

"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов