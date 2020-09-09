"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

"Аталанта" объявила о переходе из Кристиано Пиччини из "Валенсии".

Клуб арендовал 27-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Итальянец играл в "Валенсии" с 2018 года, куда перешел из "Спортинга" за 8 миллионов евро. В составе испанского клуба он провел 40 игр, отметившись 1 голом.

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