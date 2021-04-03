"Аталанта" Миранчука обыграла "Удинезе", "Наполи" одолел "Кротоне" и другие результаты 29-го тура Серии А
Фото: globallookpress.com
Представляем результаты матчей 29-го тура итальянской Серии А.
"Аталанта" - "Удинезе" 3:2
Голы: Муриэль, 19 - 1:0, Муриэль, 43 - 2:0, Перейра, 45 - 2:1, Сапата, 61 - 3:1, Ларсен, 71 - 3:2
"Аталанта": Голлини, Ромеро, Гозенс (Гимшити, 46), Толои, Паломино, Малиновский (Мэле, 78), Пессина (Пашалич, 78), де Рон, Фройлер, Муриэль (Иличич, 46), Сапата (Миранчук, 86).
"Удинезе": Муссо, Молина, Родриго Бекао, Бонифаци, Зегелар (Ларсен, 59), Перейра, Уолас (Арслан, 82), Браф (Форестьери, 70), де Пауль, Нюйтинк (Самир, 70), Окака Чука (Льоренте, 59).
"Наполи" - "Кротоне" 4:3
Голы: Инсинье, 19 - 1:0, Осимхен, 22 - 2:0, Нванкво, 25 - 2:1, Мертенс, 34 - 3:1, Нванкво, 48 - 3:2, Жуниор Мессиас, 59 - 3:3, Ди Лоренцо, 72 - 4:3
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Максимович, Бакайоко (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Инсинье, Политано (Лосано, 62), Осимхен (Петанья, 90), Мертенс (Зелиньски, 73).
"Кротоне": Кордац, Джиджи, Луперто (Марроне, 90), Големич, Рисполи (Педру Перейра, 46), Молина (Ди Кармине, 90), Бенали, Дзанеллато (Рохас, 81), Унас (Вулич, 46), Жуниор Мессиас, Нванкво.
"Дженоа" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Дестро, 13 - 1:0, Влахович, 23 - 1:1
"Дженоа": Перин, Бираски (Зайц, 62), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Стротман (Мелегони, 83), Радованович, Бадель, Бехрами (Гильоне, 70), Дестро (Пьяца, 70), Скамакка (Шомуродов, 83).
"Фиорентина": Дронговски, Пеццелья, Мартинес, Касерес (Бираги, 71), Венути (Амрабат, 89), Пульгар, Бонавентура (Эссерик, 71), Рибери, Кастровилли (Кальехон, 83), Миленкович, Влахович (Куаме, 89).
Удаление: Рибери (51).
"Кальяри" - "Верона" 0:2
Гол: Барак, 54 - 0:1, Лазанья, 90 - 0:2
"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Ругани, Годин, Ликояннис (Асамоа, 61), Нандес (Марин, 71), Данкан (Паволетти, 82), Жоао Педро, Наингголан, Клаван (Перейро, 61), Черри (Симеоне, 61).
"Верона": Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Ловато (Маньяни, 78), Фараони, Велозу, Тамез (Стураро, 54), Барак (Бесса, 67), Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 78), Лазанья.
"Беневенто" - "Парма" 2:2
Голы: Глик, 23 - 1:0, Куртич, 55 - 1:1, Ионицэ, 67 - 2:1, Ман, 88 - 2:2
"Беневенто": Монтипо, Глик, Туйя, Барба, Депаоли (Летициа, 88), Скьяттарелла, Ионицэ, Хетемай, Импрота, Гайч (Ди Серио, 80), Лападула (Капрари, 64).
"Парма": Сепе, Бани, Гальоло, Осорио, Лорини (Бюси, 46), Куцка (Корнелиус, 78), Бругман (Куртич, 46), Ман, Эрнани (Конти, 85), Жервиньо (Михэилэ, 78), Пелле.
"Сассуоло" - "Рома" 2:2
Голы: Пеллегрини (пен), 25 - 0:1, Траоре, 57 - 1:1, Бруно Перес, 69 - 1:2, Распадори, 85 - 2:2
"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Марлон, Кирикеш (Пелузо, 84), Толян (Гараслин, 76), Обианг, Лопес, Траоре, Джуричич (Оддей, 84), Бога, Распадори.
"Рома": Лопес, Спинаццола, Манчини, Карсдорп, Бруно Перес, Пеллегрини, Кристанте, Карлес Перес, Диавара, Эль-Шаарави (Верету, 74), Майораль (Джеко, 83).
"Лацио" - "Специя" 2:1
Голы: Лаццари, 56 - 1:0, Верде, 73 - 1:1, Кайседо (пен), 89 - 2:1
"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Перейра (Луис Альберто, 52), Лулич (Фарес, 52), Лейва (Катальди, 77), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Корреа, Иммобиле (Кайседо, 73).
"Специя": Зут, Шабо, Бастони (Маркицца, 65), Феррер, Эрлич, Маджоре (Агум, 65), Лео Сена (Агудело, 70), Риччи, Джаси, Фариас (Верде, 70), Пикколи (Нзола, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17