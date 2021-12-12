"Аталанта" Миранчука обыграла "Верону" в Серии А

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Верону" со счетом 2:1.

Победу бергамцам принесли голы Алексея Миранчука и Тена Копмейнерса. В составе хозяев отличился Джованни Симеоне.

"Аталанта", набрав 37 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 23 очками осталась на 11-й позиции.

"Верона" – "Аталанта" - 1:2 (1:1)

Голы: Симеоне, 22 - 1:0, Миранчук, 37 - 1:1, Копмейнерс, 62 - 1:2

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Канчельери, 81), Маньяни (Шутало, 71), Казале, Лазович, Тамез, Илич (Велозу, 60), Капрари, Симеоне, Лазанья (Бесса, 60).

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Толои, Гимшити, Демирал, Пеццелла (Паломино, 85), де Рон, Копмейнерс, Пашалич (Сапата, 56), Муриэль (Иличич, 56), Миранчук (Пессина, 78).

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