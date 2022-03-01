"Аталанта" Миранчука одержала яркую победу в Серии А

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле разгромила "Сампдорию" со счетом 4:0.

Победу хозяевами принесли дубль Тена Копмейнерса, голы Марио Пашалича и Алексея Миранчука.

"Аталанта", набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 26 очками осталась на 15-й позиции.

"Аталанта" – "Сампдория" - 4:0 (2:0)

Голы: Пашалич, 6 - 1:0, Копмейнерс, 29 - 2:0, Копмейнерс, 61 - 3:0, Миранчук, 86 - 4:0

"Аталанта": Муссо, Хатебур (Мэле, 83), Паломино, Толои (Читтадини, 89), Дзаппакоста (Скальвини, 83), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 83), Бога (Миранчук, 60), Копмейнерс, Пашалич.

"Сампдория": Фальконе, Конти, Колли, Маньяни (Йосида, 46), Феррари (Роналду Виейра, 76), Мурру (Ауджелло, 68), Экдаль, Сенси (Сабири, 46), Торсбю, Куальярелла (Ринкон, 46), Капуто.

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