"Аталанта" Миранчука победила "Болонью" и вернулась в зону еврокубков

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"Аталанта" Миранчука победила "Болонью" и вернулась в зону еврокубков

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Болонью" со счетом 1:0.

Победу гостям принес гол Мустафы Сиссе.

"Аталанта", набрав 51 очко, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 33 очками осталась на 13-й позиции.

"Болонья" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Сиссе, 82 - 0:1

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано, Сванберг, Схаутен, Арнаутович, Орсолини.

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Гимшити, Демирал, Скальвини (Паломино, 46), Пеццелла (Мэле, 80), де Рон, Фройлер (Пашалич, 70), Пессина (Михэилэ, 46), Копмейнерс, Муриэль (Сиссе, 65).

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