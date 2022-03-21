"Аталанта" Миранчука победила "Болонью" и вернулась в зону еврокубков
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Болонью" со счетом 1:0.
Победу гостям принес гол Мустафы Сиссе.
"Аталанта", набрав 51 очко, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 33 очками осталась на 13-й позиции.
"Болонья" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Сиссе, 82 - 0:1
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано, Сванберг, Схаутен, Арнаутович, Орсолини.
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Гимшити, Демирал, Скальвини (Паломино, 46), Пеццелла (Мэле, 80), де Рон, Фройлер (Пашалич, 70), Пессина (Михэилэ, 46), Копмейнерс, Муриэль (Сиссе, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17