"Аталанта" Миранчука победила "Парму"

"Аталанта", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, оказалась сильнее "Пармы" в матче 16 тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:0. Россиянин вышел на поле на 65 минуте, заменив Фройлера. Однако, голевыми действиями отметиться не успел.



Хозяева после этой встречи занимают 6 строчку таблицы чемпионата, набрав 28 очков. "Парма" всего на 1 балл оторвалась от зоны вылета. У команды 11 очков и 17 место.

"Аталанта" - "Парма" 3:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 15 - 1:0, Сапата, 49 - 2:0, Гозенс, 61 - 3:0

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мэле, 65), Гимшити, Толои, Хатебур (Кальдара, 81), Иличич (Малиновский, 58), Фройлер (Миранчук, 65), Пессина, де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 46).