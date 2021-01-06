"Аталанта" Миранчука победила "Парму"

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"Аталанта" Миранчука победила "Парму""Аталанта", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, оказалась сильнее "Пармы" в матче 16 тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:0. Россиянин вышел на поле на 65 минуте, заменив Фройлера. Однако, голевыми действиями отметиться не успел.

Хозяева после этой встречи занимают 6 строчку таблицы чемпионата, набрав 28 очков. "Парма" всего на 1 балл оторвалась от зоны вылета. У команды 11 очков и 17 место.

"Аталанта" - "Парма" 3:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 15 - 1:0, Сапата, 49 - 2:0, Гозенс, 61 - 3:0

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мэле, 65), Гимшити, Толои, Хатебур (Кальдара, 81), Иличич (Малиновский, 58), Фройлер (Миранчук, 65), Пессина, де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 46).

"Парма": Сепе, Гальоло (Пеццелла, 33), Бюси, Бруну Алвеш, Валенти, Эрнани, Сипрьен, Зом, Куртич, Карамо (Михэилэ, 10), Инглезе (Корнелиус, 46).

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