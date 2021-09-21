"Аталанта" Миранчука победила "Сассуоло" и ворвалась в топ-4 Серии А

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"Аталанта" Миранчука победила "Сассуоло" и ворвалась в топ-4 Серии А

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Робина Гозенса и Давиде Дзаппакосты. В составе гостей отличился Доменико Берарди.

"Аталанта", набрав 10 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с четырьмя очками опустился на 13-ю позицию.

"Аталанта" – "Сассуоло" - 2:1 (2:1)
Голы: Гозенс, 3 - 1:0, Дзаппакоста, 37 - 2:0, Берарди, 44 - 2:1

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Мэле, 69), Толои, Гимшити, Демирал, Гозенс (Пеццелла, 69), Пашалич, де Рон, Пессина, Копмейнерс, Пикколи, Малиновский (Иличич, 63), Сапата.

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Бога (Распадори, 60), Маньянелли (Харруи, 60), Фраттези (Лопес, 82), Траоре (Джуричич, 67), Берарди, Дефрель (Скамакка, 82).

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