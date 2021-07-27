"Аталанта" Миранчука подписала итальянского защитника

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"Аталанта" Миранчука подписала итальянского защитника

Фото: инстаграм Джузеппе Пеццеллы/Автор неизвестен

Защитник "Пармы" Джузеппе Пеццелла перешел в "Аталанту", сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.

"Аталанта" арендовала футболиста на год, но с обязательством последующего выкупа.

22-летний Пеццелла выступал за "Парму" с 2019 года. Всего он провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Италии.

Не пропустите: "Аталанта" согласовала переход защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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