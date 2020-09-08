"Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"

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"Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"

Бергамская "Аталанта" близка к трансферу итальянского защитника "Валенсии" Кристиано Пиччини, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, клубы уже обо всем договорились. В ближайшее время Пиччини прибудет в Италию, чтобы подписать с "Аталантой" личный контракт. 

Стоит отметить, что в настоящее время Пиччини восстанавливается после операции на колене. Таким образом, он вернется в строй только через несколько месяцев.

27-летний Пиччини выступает за "Валенсию" с 2018 года, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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