"Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"
Бергамская "Аталанта" близка к трансферу итальянского защитника "Валенсии" Кристиано Пиччини, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, клубы уже обо всем договорились. В ближайшее время Пиччини прибудет в Италию, чтобы подписать с "Аталантой" личный контракт.
Стоит отметить, что в настоящее время Пиччини восстанавливается после операции на колене. Таким образом, он вернется в строй только через несколько месяцев.
27-летний Пиччини выступает за "Валенсию" с 2018 года, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Не пропустите: Влашич может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП
-
Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом"
-
Александар Коларов перешел в "Интер"
-
Александр Кокорин готовится дебютировать за "Спартак" в матче с ЦСКА
-
Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП
Лента новостей
-
Шалимов высказался о возможном дебюте Кокорина в матче с ЦСКА
-
Форвард "Ромы" Шик стал игроком "Байера"
-
Черевченко признался, что в настоящее время не видит альтернативы Владимиру Путину
-
Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"
-
"Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"
-
Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП
-
Юлиан Дракслер получил предложение из АПЛ
-
"Атлетико" выкупил трансфер хавбека сборной Бельгии
-
"Аталанта" будет платить за Алексея Миранчука в течение двух лет
-
Альваро Мората хочет покинуть "Атлетико"
-
"Фиорентина" подписала бывшего хавбека "Милана"
-
Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом"
-
Московское "Динамо" рассталось с нападающим сборной Литвы
-
Хавбек "Спартака" Наиль Умяров намерен перебраться в Европу
-
"Фулхэм", скорее всего, перехватит трансферную цель "Спартака"
-
Экс-директор "Барселоны" оценил перспективы Суареса в "Ювентусе"
-
"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора
-
"Химки" подписали белорусского форварда, который критиковал Лукашенко
-
Александар Коларов перешел в "Интер"
-
Хесе Родригес может получить шанс в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14