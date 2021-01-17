"Аталанта" Миранчука потеряла очки в матче с "Дженоа"

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"Аталанта" Миранчука потеряла очки в матче с "Дженоа"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа".

На данный момент "Аталанта" идет на шестом месте, "Дженоа" - на 16-м. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 66-й минуте.

"Аталанта" - "Дженоа" 0:0

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Толои, Гимшити, Хатебур (Мэле, 88), Иличич (Ламмерс, 88), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 66), де Рон, Паломино, Сапата (Муриэль, 57).

"Дженоа": Перин, Дзаппакоста (Онгене, 80), Кришито, Масьелло (Гольданига, 56), Чиборра, Бадель, Радованович, Стротман (Бехрами, 56), Зайц (Лерагер, 46), Пьяца (Пандев, 68), Шомуродов.

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