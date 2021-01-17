"Аталанта" Миранчука потеряла очки в матче с "Дженоа"
В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа".
На данный момент "Аталанта" идет на шестом месте, "Дженоа" - на 16-м. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 66-й минуте.
"Аталанта" - "Дженоа" 0:0
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Толои, Гимшити, Хатебур (Мэле, 88), Иличич (Ламмерс, 88), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 66), де Рон, Паломино, Сапата (Муриэль, 57).
"Дженоа": Перин, Дзаппакоста (Онгене, 80), Кришито, Масьелло (Гольданига, 56), Чиборра, Бадель, Радованович, Стротман (Бехрами, 56), Зайц (Лерагер, 46), Пьяца (Пандев, 68), Шомуродов.
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|63
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|27
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|8
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17