"Аталанта" Миранчука проиграла "Лацио" на своем поле. Россиянин вышел в основе
В Бергамо завершилась встреча между местной "Аталантой" и "Лацио". Клуб Алексея Миранчука уступил со счетом 1:3. Россиянин начал матч в основном составе, однако был заменен на 54-й минуте при счете 0:2.
Победа позволила римлянам опередить хозяев в турнирной таблице Серии А. Теперь у "орлов" 37 очков и 5 место в чемпионате. "Баргамаски" расположились на 6 строке, набрав 36 баллов.
"Аталанта" - "Лацио" 1:3 (0:1)
Голы: Марушич, 2 - 0:1, Корреа, 51 - 0:2, Пашалич, 79 - 1:2, Мурики, 82 - 1:3
"Аталанта": Голлини, Руджери (Малиновский, 46), Паломино, Гимшити, Мэле, Миранчук (Пашалич, 54), де Рон, Иличич (Ламмерс, 67), Фройлер (Кальдара, 78), Толои, Сапата (Муриэль, 54).
"Лацио": Рейна, Ачерби, Габаррон (Мусаккьо, 38), Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Лейва (Эскаланте, 80), Корреа (Перейра, 81), Иммобиле (Мурики, 80).
Читайте также: Тренер "Аталанты" рассказал, почему Миранчук не играет в стартовом составе | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17