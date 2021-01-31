"Аталанта" Миранчука проиграла "Лацио" на своем поле. Россиянин вышел в основе

В Бергамо завершилась встреча между местной "Аталантой" и "Лацио". Клуб Алексея Миранчука уступил со счетом 1:3. Россиянин начал матч в основном составе, однако был заменен на 54-й минуте при счете 0:2.



Победа позволила римлянам опередить хозяев в турнирной таблице Серии А. Теперь у "орлов" 37 очков и 5 место в чемпионате. "Баргамаски" расположились на 6 строке, набрав 36 баллов.

"Аталанта" - "Лацио" 1:3 (0:1)

Голы: Марушич, 2 - 0:1, Корреа, 51 - 0:2, Пашалич, 79 - 1:2, Мурики, 82 - 1:3

"Аталанта": Голлини, Руджери (Малиновский, 46), Паломино, Гимшити, Мэле, Миранчук (Пашалич, 54), де Рон, Иличич (Ламмерс, 67), Фройлер (Кальдара, 78), Толои, Сапата (Муриэль, 54).