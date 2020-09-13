"Аталанта" Миранчука разгромила клуб Серии С в товарищеском матче

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"Аталанта" Миранчука разгромила клуб Серии С в товарищеском матче

"Аталанта" разгромила клуб Серии С "Про Сесто" в товарищеском матче.

Новичок команды - российский полузащитник Алексей Миранчук не принимал участия в этой встрече, так как восстанавливается после травмы.

"Аталанта" - "Про Сесто" - 4:1

Дублем оформил Эбрима Колли, также голами отметились Рафаэл Толой и Алехандро Гомес.

Первый матч в новом сезоне Серии A "Аталанта" проведёт 26 сентября с "Торино".

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