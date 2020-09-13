"Аталанта" Миранчука разгромила клуб Серии С в товарищеском матче
"Аталанта" разгромила клуб Серии С "Про Сесто" в товарищеском матче.
Новичок команды - российский полузащитник Алексей Миранчук не принимал участия в этой встрече, так как восстанавливается после травмы.
"Аталанта" - "Про Сесто" - 4:1
Дублем оформил Эбрима Колли, также голами отметились Рафаэл Толой и Алехандро Гомес.
Первый матч в новом сезоне Серии A "Аталанта" проведёт 26 сентября с "Торино".
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|М
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|26
|51
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|6
|Наполи
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|Милан
|27
|39
|8
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|26
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|Фиорентина
|27
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|Торино
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|СПАЛ
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