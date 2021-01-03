"Аталанта" Миранчука разгромила "Сассуоло"

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"Аталанта" Миранчука разгромила "Сассуоло"В рамках 15 тура итальянской Серии А в Бергамо прошел матч между "Аталантой" и "Сассуоло". Встреча завершилась со счетом 5:1.

Благодаря этому результату, команда Алексея Миранчука поднялась на 6 строку турнирной таблицы, имея после 14 матчей 25 очков. Стоит отметить, что россиянин вышел на поле на 84 минуте, но не отметился голевыми действиями. Гости, набрав 26 очков, занимают 5 место.

"Аталанта" - "Сассуоло" 5:1 (2:0)

Голы: Сапата, 11 - 1:0, Пессина, 45 - 2:0, Сапата, 49 - 3:0, Гозенс, 57 - 4:0, Муриэль, 68 - 6:0, Кирикеш, 75 - 5:1

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити (Депаоли, 77), Паломино, Гозенс (Руджери, 77), Иличич (Муриэль, 63), де Рон, Пессина (Малиновский, 63), Фройлер, Ромеро, Сапата (Миранчук, 84).

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари, Траоре (Гараслин, 84), Локателли, Берарди (Распадори, 83), Лопес (Обианг, 56), Бога (Бурабия, 68), Капуто (Дефрель, 56).

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