"Аталанта" Миранчука разгромила "Венецию"

Теги аталантавенеция

"Аталанта" Миранчука разгромила "Венецию"

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле разгромила "Венецию" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли хет-трик Марио Пашалича и гол Тена Копмейнерса. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте.

"Аталанта", набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 15 очками осталась на 16-й позиции.

"Аталанта" – "Венеция" - 4:0 (2:0)
Голы: Пашалич, 7 - 1:0, Пашалич, 12 - 2:0, Копмейнерс, 57 - 3:0, Пашалич, 67 - 4:0

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Демирал (Скальвини, 76), Пеццелла, Пессина (де Рон, 63), Копмейнерс, Иличич (Миранчук, 77), Пашалич, Муриэль (Пикколи, 77).

"Венеция": Ромеро, Маццокки (Чрнигой, 46), Кальдара, Чеккарони, Хапс (Шнегг, 72), Ампаду, Кийин (Араму, 58), Бузио (Перец, 58), Тессманн, Анри, Юнсен (Свобода, 71).

Не пропустите: "Торино" намерен арендовать Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов