"Аталанта" Миранчука разгромила "Венецию"

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле разгромила "Венецию" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли хет-трик Марио Пашалича и гол Тена Копмейнерса. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте.

"Аталанта", набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 15 очками осталась на 16-й позиции.

"Аталанта" – "Венеция" - 4:0 (2:0)

Голы: Пашалич, 7 - 1:0, Пашалич, 12 - 2:0, Копмейнерс, 57 - 3:0, Пашалич, 67 - 4:0

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Демирал (Скальвини, 76), Пеццелла, Пессина (де Рон, 63), Копмейнерс, Иличич (Миранчук, 77), Пашалич, Муриэль (Пикколи, 77).

"Венеция": Ромеро, Маццокки (Чрнигой, 46), Кальдара, Чеккарони, Хапс (Шнегг, 72), Ампаду, Кийин (Араму, 58), Бузио (Перец, 58), Тессманн, Анри, Юнсен (Свобода, 71).

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