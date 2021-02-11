"Аталанта" Миранчука вышла в финал Кубка Италии
В ответном полуфинале Кубка Италии "Аталанта" обыграла "Наполи".
Таким образом, неаполитанцы вышли в финал турнира, где встретятся с "Ювентусом".
Отметим, что россиянин Алексей Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.
"Аталанта" - "Наполи" 3:1, первый матч 0:0
Голы: Сапата, 10 - 1:0, Пессина, 16 - 2:0, Лосано, 53 - 2:1, Пессина, 78 - 3:1
"Аталанта": Голлини, Шутало, Толои, Паломино (Кальдара, 72), Гозенс, Фройлер, де Рон, Пессина (Пашалич, 90), Гимшити, Сапата, Муриэль (Иличич, 56).
"Наполи": Оспина, Хюсай (Мариу Руй, 42), Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Демме, 64), Бакайоко (Лоботка, 64), Инсинье, Элмаз (Политано, 46), Лосано, Осимхен (Петанья, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17