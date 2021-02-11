"Аталанта" Миранчука вышла в финал Кубка Италии

В ответном полуфинале Кубка Италии "Аталанта" обыграла "Наполи".

Таким образом, неаполитанцы вышли в финал турнира, где встретятся с "Ювентусом".

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.

"Аталанта" - "Наполи" 3:1, первый матч 0:0

Голы: Сапата, 10 - 1:0, Пессина, 16 - 2:0, Лосано, 53 - 2:1, Пессина, 78 - 3:1

"Аталанта": Голлини, Шутало, Толои, Паломино (Кальдара, 72), Гозенс, Фройлер, де Рон, Пессина (Пашалич, 90), Гимшити, Сапата, Муриэль (Иличич, 56).

"Наполи": Оспина, Хюсай (Мариу Руй, 42), Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Демме, 64), Бакайоко (Лоботка, 64), Инсинье, Элмаз (Политано, 46), Лосано, Осимхен (Петанья, 78).

Читайте также: "Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии. | http://soccernews.ru