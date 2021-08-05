"Аталанта" может купить форварда "Челси"
Фото: инстаграм Абрахама/Автор неизвестен
Бергамская "Аталанта" проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Тэмми Абрахаму, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Аталанты" англичанин может заменить Дувана Сапату, которыv интересуется "Интер".
В прошлом сезоне 23-летний Абрахам провел за "Челси" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|27
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