"Аталанта" может купить форварда "Челси"

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"Аталанта" может купить форварда "Челси"

Фото: инстаграм Абрахама/Автор неизвестен

Бергамская "Аталанта" проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Тэмми Абрахаму, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Аталанты" англичанин может заменить Дувана Сапату, которыv интересуется "Интер".

В прошлом сезоне 23-летний Абрахам провел за "Челси" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Абрахам может перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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