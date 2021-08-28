"Аталанта" может купить хавбека, которым интересовался "Спартак"

Фото: инстаграм Тена Копмейнерса/Автор неизвестен

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс близок к переходу в "Аталанту", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста за 14 миллионов евро. При этом "Аталанта" уже согласовала с голландцем контракт до лета 2026 года.

Стоит отметить, что некоторое время назад Копмейнерсом интересовался московский "Спартак".

23-летний Копмейнерс в прошлом сезоне провел за АЗ 40 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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