"Аталанта" может купить защитника ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
"Аталанта" проявляет интерес к казахстанскому полузащитнику московского ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову, сообщает Sport24.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Зайнутдинов является одним из кандидатов на усиление позиции левого защитника "Аталанты".
22-летний Зайнутдинов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии травмированного футболиста ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"
-
Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией
-
Агент Дриусси прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из "Зенита" летом
-
Мбаппе отказался от участия в Олимпийских играх
-
В УЕФА назвали виновного в незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией
Лента новостей
-
"Аталанта" может купить защитника ЦСКА
-
Виктор Гончаренко все еще не покинул ЦСКА
-
"Бавария" не будет выкупать Дугласа Косту у "Ювентуса"
-
В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока марта
-
Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"
-
Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией
-
Радимов высказался о возможном уходе Дриусси из "Зенита", сравнив форварда с Роналду
-
Марсело грозит наказание за нарушение карантина
-
Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии травмированного футболиста ЦСКА
-
Агент Дриусси прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из "Зенита" летом
-
Мбаппе отказался от участия в Олимпийских играх
-
Манчини установил рекорд сборной Италии
-
Рафинья перешел в бразильский клуб
-
Сын легенды "Барселоны" высказался о возможном возвращении в клуб
-
В УЕФА назвали виновного в незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией
-
Аргентинский танк: "Спартак" ярко поздравил легионера с днем рождения
-
РПЛ может не разрешить Оличу руководить ЦСКА в матче с "Тамбовом"
-
"Спартак" нацелился на одного из лидеров сборной Турции
-
Алекс Фергюсон назвал самое приятное воспоминание о "Манчестер Юнайтед"
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в отборочных раундов чемпионатов мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17