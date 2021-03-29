"Аталанта" может купить защитника ЦСКА

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"Аталанта" может купить защитника ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

"Аталанта" проявляет интерес к казахстанскому полузащитнику московского ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову, сообщает Sport24.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Зайнутдинов является одним из кандидатов на усиление позиции левого защитника "Аталанты".

22-летний Зайнутдинов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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