"Аталанта" может надолго потерять Малиновского
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может перенести операцию из-за грыжи живота, сообщает TuttoAtalanta.
По сведениям источника, футболиста давно беспокоит данная проблема, поэтому он готов перенести оперативное вмешательство. Если операция состоится, то хавбек пропустит около 40 дней и не сможет принять участие в предсезонной подготовке.
В прошлом сезоне 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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