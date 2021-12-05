"Аталанта" может обменять Миранчука на Бога

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

"Аталанта" может обменять российского полузащитника Алексея Миранчука на ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, при этом клуб из Бергамо может доплатить за хавбека 15-18 миллионов евро. Данный вариант устраивает "Сассуоло".

В нынешнем сезоне 24-летний Бога провел восемь матчей и отдал три голевые передачи. На счету 26-летнего Миранчука одна результативная передача в девяти поединках.

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