"Аталанта" может подписать футболиста чемпионского "Лилля"

Фото: инстаграм Иконе/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, "Аталанта" заинтересована в подписании вингера "Лилля" Джонатана Иконе.

По информации источника, французский клуб намерен заработать около 30 миллионов евро на продаже игрока. Сообщается, что на полузащитника также претендуют "Милан" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне Иконе сыграл 2 матча в составе "Лилля", в которых уже успел забить 1 гол.

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