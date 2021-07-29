"Аталанта" может подписать защитника "Ювентуса"

Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен

Турецкий защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может перейти в другой клуб Серии А.

Как сообщает Николо Скира, в футболисте заинтересована "Аталанта".

По информации источника, клуб из Бергамо будет предпринимать попытки подписать турка лишь в том случае, если аргентинец Кристиан Ромеро перейдет в "Тоттенхэм".

Отмечается, что в трансфере особенно заинтересован главный тренер Джан Пьеро Гасперини, который и просит совершить сделку.

На данный момент идут переговоры клуба с агентами Демирала.

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