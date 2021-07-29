"Аталанта" может подписать защитника "Ювентуса"
Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен
Турецкий защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может перейти в другой клуб Серии А.
Как сообщает Николо Скира, в футболисте заинтересована "Аталанта".
По информации источника, клуб из Бергамо будет предпринимать попытки подписать турка лишь в том случае, если аргентинец Кристиан Ромеро перейдет в "Тоттенхэм".
Отмечается, что в трансфере особенно заинтересован главный тренер Джан Пьеро Гасперини, который и просит совершить сделку.
На данный момент идут переговоры клуба с агентами Демирала.
Также не пропустите: "Милан" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды.
опрос
главное
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
-
"Краснодар" нацелился на Крыховяка
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
Лента новостей
-
"Барселоне" нравится Кристиан Ромеро из "Аталанты"
-
В раздевалке "Реала" удивлены тем, насколько худым приехал Азар
-
"Манчестер Сити" представил новую гостевую форму на следующий сезон
-
Будущее Эдегора зависит от решения "Реала"
-
"Челси" показал гостевую форму на новый сезон (фото)
-
"Ювентус" хочет подписать одного из главных бразильских талантов
-
"Аталанта" может подписать защитника "Ювентуса"
-
"Милан" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды
-
"Реал" в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров команды
-
Сульшер прокомментировал переход Варана в "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Руни высказался о скандале с обнаженными женщинами
-
"Вест Хэм" интересуется ветераном "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" согласовал зарплату с Кунде
-
Журналист Скира раскрыл детали перехода Шомуродова в "Рому"
-
Эдегор может снова покинуть "Реал"
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Спартак" получил два предложения по Роше
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17