"Аталанта" на последних минутах добыла путевку в следующий раунд Кубка Италии

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"Аталанта" на последних минутах добыла путевку в следующий раунд Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Кальяри" уступил "Аталанте".

"Кальяри" - "Аталанта" 0:2

Голы: Сапата, 88 - 0:1, Пашалич, 90 - 0:2

"Кальяри": Краньо, Срна, Чеппителли, Романья, Фараго, Чигарини (Брадарич, 76), Жоао Педро, Ионицэ (Бирса, 76), Барелла, Падоин, Паволетти (Фариас, 67).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Паломино, Кастань, Гомес (Пашалич, 90), Пессина, Иличич, Фройлер, Гимшити, Сапата.

Предупреждения: Чигарини (21), Фройлер (45), Фараго (57), Толои (75), Гимшити (81).     

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