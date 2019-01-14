"Аталанта" на последних минутах добыла путевку в следующий раунд Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Кальяри" уступил "Аталанте".
"Кальяри" - "Аталанта" 0:2
Голы: Сапата, 88 - 0:1, Пашалич, 90 - 0:2
"Кальяри": Краньо, Срна, Чеппителли, Романья, Фараго, Чигарини (Брадарич, 76), Жоао Педро, Ионицэ (Бирса, 76), Барелла, Падоин, Паволетти (Фариас, 67).
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Паломино, Кастань, Гомес (Пашалич, 90), Пессина, Иличич, Фройлер, Гимшити, Сапата.
Предупреждения: Чигарини (21), Фройлер (45), Фараго (57), Толои (75), Гимшити (81).
Читайте также: "Милан" сразится с "Наполи" и другие пары 1/4 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Близкий друг Иско раскритиковал Солари
-
Неймар просит ПСЖ подписать его соотечественника
-
Сульшер готов расстаться с одним из игроков "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" и "Рубин" ведут борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Румынии
-
3
Президент "Реала" угрожает Федерации футбола Испании
-
Бахрейн, ОАЭ и Таиланд пробились в плей-офф Кубка Азии
-
"Аталанта" на последних минутах добыла путевку в следующий раунд Кубка Италии
-
Президент Ла Лиги прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в Испанию
-
Лучший игрок Швеции для "Bullsfamily"! Сможет ли Кристоффер Ольссон заиграть в "Краснодаре"?
-
"Зенит" назвал "Челси" новую стоимость Паредеса
-
Кавани сделал важное заявление о своем будущем в ПСЖ
-
Финалист Кубка России может быть расформирован
-
Кокорин пожаловался на проблемы со зоровьем
-
"Спартак" заявил, что со здоровьем Мельгарехо все в порядке
-
Дибала не исключил возможность перехода в ПСЖ
-
5
Президент Ла Лиги мощно высказался о Месси
-
"Ростов" благодаря голу Ионова обыграл "Атырау" на сборах в Турции
-
ПСЖ близок к приобретению игрока "Аякса"
-
Пеле ярко высказался о лидере ПСЖ
-
1
Гвардиола прокомментировал инцидент с Де Брейне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8