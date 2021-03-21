"Аталанта" на выезде победила "Верону"

Фото: Твиттер @SerieA

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Аталантой". Клуб Алексея Миранчука одержал очень важную для себя победу. Несмотря на то, что сам россиянин не смог отличится в этом матче, его команда уверенно победила со счетом 2:0. "Бергамаски" закрепились на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. Хозяева остались на 9-1 строчке, набрав 38 баллов.

"Верона" - "Аталанта" 0:2 (0:2)

Голы: Малиновский, 33 (пенальти) - 0:0, Сапата, 42 - 0:2

"Верона": Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).

"Аталанта": Голлини, Гимшити, Толои (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Рон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).