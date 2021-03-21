"Аталанта" на выезде победила "Верону"
Фото: Твиттер @SerieA
Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Аталантой". Клуб Алексея Миранчука одержал очень важную для себя победу. Несмотря на то, что сам россиянин не смог отличится в этом матче, его команда уверенно победила со счетом 2:0. "Бергамаски" закрепились на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. Хозяева остались на 9-1 строчке, набрав 38 баллов.
"Верона" - "Аталанта" 0:2 (0:2)
Голы: Малиновский, 33 (пенальти) - 0:0, Сапата, 42 - 0:2
"Верона": Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).
"Аталанта": Голлини, Гимшити, Толои (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Рон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17