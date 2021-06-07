"Аталанта" нацелилась на голландца, которым интересовался "Спартак"

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"Аталанта" нацелилась на голландца, которым интересовался "Спартак"

Фото: инстаграм Тена Копмейнерса/Автор неизвестен

"Аталанта" проявляет интерес к полузащитнику АЗ Тену Копмейнерсу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек интересен "Роме", "Арсеналу" и "Монако". 

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Копмейнерсом интересовался "Спартак", но трансфер не состоялся.

В минувшем сезоне 23-летний Копмейнерс провел за АЗ 40 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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