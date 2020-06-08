"Аталанта" нацелилась на хавбека "Интера"

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"Аталанта" нацелилась на хавбека "Интера"

Бергамская "Аталанта" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Роберто Гальярдини, сообщает Quotidiano Sportivo.

По сведениям издания, "Аталанта" намерена приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

26-летний Гальярдини является воспитанником "Аталанты". В нынешнем он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Интером" действует до лета 2023 года.

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