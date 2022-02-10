"Аталанта" нацелилась на хавбека "Спартака"

Фото инстаграм Гуса Тиля

"Аталанта" вошла в число претендентов на полузащитника "Спартака" Гуса Тиля, который текущий сезон проводит в "Фейеноорде" на правах аренды.

По информации журналиста Николо Скиры, представители бергамского клуба уже встречались с агентом футболиста для обсуждения потенциальной сделки.

Рыночная стоимость 24-летнего голландца оценивается в 6,5 миллиона евро.

В составе "Фейеноорда" Тиль забил 19 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2024 года.

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