"Аталанта" нацелилась на хавбека "Спартака"
Фото инстаграм Гуса Тиля
"Аталанта" вошла в число претендентов на полузащитника "Спартака" Гуса Тиля, который текущий сезон проводит в "Фейеноорде" на правах аренды.
По информации журналиста Николо Скиры, представители бергамского клуба уже встречались с агентом футболиста для обсуждения потенциальной сделки.
Рыночная стоимость 24-летнего голландца оценивается в 6,5 миллиона евро.
В составе "Фейеноорда" Тиль забил 19 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2024 года.
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