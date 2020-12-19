"Аталанта" нацелилась на украинского хавбека

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"Аталанта" нацелилась на украинского хавбека

Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко стал трансферной целью "Аталанты", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб хочет в январе заключить с 24-летним футболистом предварительное соглашение.

Следующим летом украинец станет свободным агентом и перейдёт в "Аталанту" бесплатно.

Коваленко - воспитанник "Шахтёра", за основную команду "горняков" сыграл 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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