"Аталанта" надолго потеряла Муриэля

Фото инстаграм Луиса Муриэля

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль выбыл из строя на длительный срок.

Как сообщает пресс-служба бергамского клуба, футболист получил серьёзную мышечную травму.

Точные сроки восстановления колумбийца станут известны позднее после проведения дополнительного обследования.

В этом сезоне 30-летний Муриэль сыграл за "Аталанту" 2 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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