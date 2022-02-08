"Аталанта" надолго теряет Сапату

Фото: инстаграм Сапаты\Автор неизвестен

Форвард сборной Колумбии и "Аталанты" Дуван Сапата надолго выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, из-за мышечного повреждения, которые нападающий получил во время матча с "Кальяри", он пропустит от трех до четырех месяцев.

По информации источника, после этого бергамаски намерены подписать итальянского форварда Грациано Пелле, который сейчас находится без клуба.

В нынешнем сезоне Сапата сыграл 23 матча в составе "Аталанты", в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

Также не пропустите: "Сочи" подписал защитника "Балтики". | http://soccernews.ru