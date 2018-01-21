"Аталанта" – "Наполи" - 0:1 (обзор)

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"Аталанта" – "Наполи" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Наполи" (0:1).

Видео: "Аталанта" – "Наполи".

 

Не пропустите: Мертенс принес победу "Наполи" над "Аталантой". | http://soccernews.ru

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