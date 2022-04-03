"Аталанта" проиграла "Наполи", а "Удинезе" уничтожил "Кальяри"

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"Аталанта" проиграла "Наполи", а "Удинезе" уничтожил "Кальяри"

Фото: твиттер "Наполи"\Автор неизвестен

Состоялись два матча 31-го тура итальянской Серии А.

"Аталанта" - "Наполи" - 1:3

Голы: Инсинье (пен), 14 - 0:1, Политано, 37 - 0:2, Де Рон, 58 - 1:2, Элмас, 81 - 1:3.

"Удинезе" - "Кальяри" - 5:1

Голы: Жоау Педро, 32 - 0:1, Бекао, 38 - 1:1, Бето, 45 - 2:1, Бето, 49 - 3:1, Лусеро, 59 - 4:1, Бето, 73 - 5:1.

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