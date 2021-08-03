"Аталанта" нашла замену Кристиану Ромеро в "Ювентусе"
Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен
"Аталанта" оперативно нашла замену аргентинскому защитнику Кристиану Ромеро, который по словам журналиста-инсайдера Фабрицио Романо стал игроком "Тоттенхэма".
По информации источника, бергамаски договорились с "Ювентусом" об аренде турецкого защитника Мериха Демирала с правом выкупа. Общая сумма сделки составит порядка 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Демирал сыграл 15 матчей за "бьянконери" в Серии А, в которых отдал одну голевую передачу.
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