"Аталанта" нашла замену Кристиану Ромеро в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен

"Аталанта" оперативно нашла замену аргентинскому защитнику Кристиану Ромеро, который по словам журналиста-инсайдера Фабрицио Романо стал игроком "Тоттенхэма".

По информации источника, бергамаски договорились с "Ювентусом" об аренде турецкого защитника Мериха Демирала с правом выкупа. Общая сумма сделки составит порядка 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Демирал сыграл 15 матчей за "бьянконери" в Серии А, в которых отдал одну голевую передачу.

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