"Аталанта" нашла замену Миранчуку
"Аталанта" собирается во время зимнего трансферного окна подписать английского вингера ПСВ Нони Мадуэке, сообщает Soy Calcio.
По информации источника, в 19-летнем футболисте бергамский клуб видит замену для атакующего полузащитника Алексея Миранчука.
Что касается россиянина, то его, вероятно, отдадут в аренду в другую команду в январе.
Рыночная стоимость Мадуэке - 18 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.
Не пропустите: Семин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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