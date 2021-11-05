"Аталанта" нашла замену Миранчуку

Фото инстаграм Нони Мадуэке

"Аталанта" собирается во время зимнего трансферного окна подписать английского вингера ПСВ Нони Мадуэке, сообщает Soy Calcio.

По информации источника, в 19-летнем футболисте бергамский клуб видит замену для атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

Что касается россиянина, то его, вероятно, отдадут в аренду в другую команду в январе.

Рыночная стоимость Мадуэке - 18 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.

Не пропустите: Семин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru