"Аталанта" нашла замену Миранчуку в Серии В
Фото: инстаграм Валентина Михэйлэ/Автор неизвестен
Румынский полузащитник "Пармы" Валентин Михэйлэ близок к переходу в "Аталанту", сообщает Football Italia.
По сведениям источника, бергамский клуб арендует футболиста на полгода за один миллион евро. Летом "Аталанта" может выкупить румына за восемь миллионов евро. Если трансфер Михэйлэ состоится, то "Аталанта" согласится отпустить российского полузащитника Алексея Миранчука в римский "Лацио".
В нынешнем сезоне 21-летний Михэйлэ провел за "Парму" 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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|2
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|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17