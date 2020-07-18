"Аталанта" назвала цену на Малиновского

"Аталанта" готова продать полузащитника Руслана Малиновского во время летнего трансферного окна.

По информации Football Italia, бергамцы оценивают игрока в 30 миллионов евро, хотя купили его год назад у "Генка" за 13,6 миллионов.

В октябре сообщалось об интересе к 27-летнему украинцу со стороны "Челси", а в апреле - со стороны "Фиорентины".

Малиновский в текущем сезоне сыграл за "Аталанту" 38 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Аталанта" продлила беспроигрышную серию до 15 матчей. | http://soccernews.ru