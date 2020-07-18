"Аталанта" назвала цену на Малиновского
"Аталанта" готова продать полузащитника Руслана Малиновского во время летнего трансферного окна.
По информации Football Italia, бергамцы оценивают игрока в 30 миллионов евро, хотя купили его год назад у "Генка" за 13,6 миллионов.
В октябре сообщалось об интересе к 27-летнему украинцу со стороны "Челси", а в апреле - со стороны "Фиорентины".
Малиновский в текущем сезоне сыграл за "Аталанту" 38 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
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