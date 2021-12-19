"Аталанта" назвала "Дженоа" стоимость Миранчука

Фото: инстаграм Алексея Миранчука

"Дженоа" рассматривает вариант с подписанием хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.

По сведениям Milan News 24, "Аталанта" требует за россиянина 16 миллионов евро, однако "Дженоа" не потянет эту сумму.

В таком случае, "Дженоа" в качестве альтернативы рассматривает Самуэля Кастильехо ("Милан") и Амина Юнеса ("Наполи").

Также отмечается, что в приоритете клуба - продление соглашения с нападающим Маттиа Дестро.

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