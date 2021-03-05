"Аталанта" назвала "Манчестер Сити" цену на Госенса

"Аталанта" ведёт переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере левого защитника Робина Госенса.

По информации Virgilio.it, бергамский клуб требует за 26-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы выложить за немецкого фулбека около 30 миллионов.

В текущем сезоне Госенс сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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