"Аталанта" назвала "Севилье" цену на Алехандро Гомеса

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"Аталанта" назвала "Севилье" цену на Алехандро Гомеса

СМИ узнали, за какую сумму "Аталанта" готова продать своего бывшего капитана Алехандро Гомеса.

По информации Goal.com, бергамский клуб требует за 32-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Аргентинец ближе всего к переходу в "Севилью", но испанцы не намерены столько платить за него. Переговоры продолжаются.

Напомним, что Гомес близок к уходу из "Аталанты" из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. По этой причине он не играет с 16 декабря.

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