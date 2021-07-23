"Аталанта" назвала "Тоттенхэму" стоимость Ромеро

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"Аталанта" назвала "Тоттенхэму" стоимость Ромеро Фото: инстаграм Ромеро

"Тоттенхэм" продолжает работу над трансфером защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "Аталанта" требует за 23-летнего аргентинца не менее 55 миллионов евро, включая бонусы.

В качестве замены Ромеро "Аталанта" рассматривает Свена Ботмана из "Лилля".

Отметим, что "Аталанта" арендовала Ромеро у "Ювентуса" и имеет право выкупа за 16 миллионов евро.

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