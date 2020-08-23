"Аталанта" назвала "Ювентусу" цену на Сапату

"Аталанта" не собирается продавать колумбийского нападающего Дувана Сапату дешевле 55 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет "Ювентус", но туринский клуб предлагает только 30 миллионов евро и голкипера Маттиа Перина. Также Сапатой интересуются "Атлетико" и "Барселона".

В минувшем сезоне 29-летний Сапата провел за "Аталанту" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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