"Аталанта" назвала "Ювентусу" цену на Сапату

Теги ювентусаталантадуван сапататрансферы

"Аталанта" назвала "Ювентусу" цену на Сапату

"Аталанта" не собирается продавать колумбийского нападающего Дувана Сапату дешевле 55 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет "Ювентус", но туринский клуб предлагает только 30 миллионов евро и голкипера Маттиа Перина. Также Сапатой интересуются "Атлетико" и "Барселона".

В минувшем сезоне 29-летний Сапата провел за "Аталанту" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона

"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов