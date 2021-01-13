"Аталанта" не будет продавать Гомеса топ-клубам Италии

"Аталанта" не собирается усиливать своих конкурентов по Серии А и продавать нападающего Алехандро Гомеса топ-клубам Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Как сообщает источник, 32-летний аргентинец хотел бы и далее выступать в еврокубках, однако руководство его нынешнего клуба из Бергамо не согласится на переход игрока в крупную итальянскую команду. Следовательно, у Гомеса остаются варианты только в других европейских чемпионатах.

Напомним, у форварда возник конфликт с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Игрока прекратили ставить в состав, а руководство клуба стало на сторону тренера.