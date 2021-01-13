"Аталанта" не будет продавать Гомеса топ-клубам Италии
"Аталанта" не собирается усиливать своих конкурентов по Серии А и продавать нападающего Алехандро Гомеса топ-клубам Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Как сообщает источник, 32-летний аргентинец хотел бы и далее выступать в еврокубках, однако руководство его нынешнего клуба из Бергамо не согласится на переход игрока в крупную итальянскую команду. Следовательно, у Гомеса остаются варианты только в других европейских чемпионатах.
Напомним, у форварда возник конфликт с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Игрока прекратили ставить в состав, а руководство клуба стало на сторону тренера.
Гомес успел сыграть за клуб из Бергамо в 16 матчей в этом сезоне. На его счету, 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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