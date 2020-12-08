"Аталанта" не включила Миранчука в заявку на решающий матч

"Аталанта" назвала игроков, которые полетели в Амстердам на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Аякса".

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку. Украинец Руслан Малиновский три дня назад сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся к тренировкам. Он включен в заявку на игру.





В матче "Аякса" и "Аталанты" решится судьба путевки в плей-офф ЛЧ.