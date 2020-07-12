"Аталанта" - новый "Аякс"? После жеребьевки команду Гасперини записывают в реальные претенденты на победу в Лиге Чемпионов

В различных материалах, которые касались рестарта Серии "А" после карантина, европейские СМИ писали, что "Аталанта" должна продолжить удивлять поклонников кальчо. Прошло семь туров чемпионата Италии после паузы, поэтому можно делать выводы, что прогнозы оправдали все ожидания. Более того – команда Джан Пьеро Гасперини демонстрирует столь роскошный футбол, что "Ювентус" должен радоваться заработанному в первой части сезона гандикапу, а также тому факту, что у игроков "Аталанты" очень длинные руки, и только из-за этого "старую синьору" вчера не переехал каток Гасперини. Иначе бергамаски были бы вполне реальным претендентом на чемпионство! Действительно, в итальянской прессе сейчас активно обсуждают, сможет ли "Богиня" бросить вызов "Старой синьоре". Подобные настроения легко понять – "Лацио" совершенно растерял форму, которую имел до карантина, поэтому нужна другая команды, чтобы называться "антиЮве". На Апеннинах уже настолько устали от доминирования туринцев, что готовы верить даже в призрачные шансы кого-то из претендентов. Но подобного оптимизма не разделяет даже Гасперини: "Слово "Скудетто" нельзя говорить слишком громко, все в руках "Ювентуса". Это гораздо более сильная команда. Давайте двигаться от матча к матчу. Лучше взглянуть на расчеты по зоне Лиги Чемпионов. Я вижу, что Рим, Неаполь и Милан также делают великие дела. Наша главная цель – обеспечить себе место в ЛЧ. Только тогда мы попробуем опередить Интер и Лацио". Нужно сказать, что после вчерашней ничьи с "Юве" они прямо-таки ворвались в эту бойню!

Основанием для разговоров о чемпионстве "Аталанты" стала безумная форма команды на фоне очень нестабильных конкурентов. "Лацио" проиграл три матча из пяти. Причем один из них – против "Лечче", который на тот момент находился в зоне вылета. "Интер" тоже потерял уже 5 очков, и по игре "нерадзурри" есть большие вопросы – ребята Антонио Конте смогли "разобрать" только крайне нестабильной "Брешию" (6:0). "Ювентус", хоть и побеждал, но даже Маурицио Сарри оставался недовольным футболом своих подопечных. Поражение от "Милана" в прошлом туре ярко иллюстрирует проблемы "бьянконери". После паузы туринцы слишком сильно зависят от "Дибалы". Аргентинец был одним из тех, кто переболел коронавирусом, но набрал сумасшедшую форму, забив несколько важных голов, когда команда нуждалась в этом больше всего. Да, оптимизм сторонников "Аталанты" понять можно, но ее теоретическое чемпионство станет чем-то невероятным, почти фантастическим. Очевидно, отыграть 9 очков отставания практически невозможно, при том, что очная встреча уже сыграна вничью. Среди сложных соперников в календаре туринцев остался только "Лацио", который сейчас проигрывает всем! "Богине" же в таком случае необходимо выиграть абсолютно все свои матчи, и это все равно ничего не гарантирует. Тот факт, что в турнирной таблице Серии "А", если учитывать только матчи 2020 года, лидирует именно "Аталанта" – радует, но не более.

Легендарный тренер Дзаккерони, который сумел поработать со всеми с большой итальянской тройки "Ювентус"-"Интер"-"Милан", в недавнем интервью Gazetta dello Sport много говорил об "Аталанте". Специалист согласен, что разговоры о чемпионстве "бергамасков" в нынешнем сезоне – неуместны. По его мнению, прогресс и сохранение лидеров команды могут позволить замахнуться на этот "Олимп" лишь в следующей кампании. Но удовольствие Дзаккерони получает уже сейчас: "Если и существуют матчи, которых я не могу дождаться, чтобы посмотреть, то это игры "Аталанты". За этим стоит большая работа. Гасперини создал шедевр". Чем же заслужила "Аталанта" такое внимание? Да хотя бы тем фактом, что до вчерашнего дня являлась лишь третьей командой в топ-чемпионатах Европы, которая после паузы выиграла все свои матчи. Другие две – мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал". А еще у подопечных Гасперини за последний месяц куча рекордов. "Богиня" обновила свою победную серию в чемпионате Италии – теперь 9 викторий подряд (раньше никогда не было больше шести). Уже побит клубный рекорд результативности за сезон (сейчас 87 голов), а впереди еще шесть поединков. Папу Гомес отдал уже 15 результативных передач и стал первым в XXI веке исполнителем, которому покорился этот показатель в рамках Серии "А". А Луис Муриель вообще установил историческое достижение для чемпионата Италии – колумбиец забил 10 голов после выходов на замену. Апеннины еще не знали такого результативного "джокера".

Итальянские СМИ настолько поражены игрой "Аталанты", что вполне серьезно размышляют над шансами бергамасков побороться за победу в Лиге Чемпионов. В частности, Gazetta dello Sport посвятила этому вопросу целый материал. Прежде чем иронизировать, авторитетное издание предлагает выслушать аргументы, поскольку нынешняя ЛЧ уже не будет иметь традиционный вид. Прежде всего, заметим, что путевку в четвертьфинал себе обеспечили "Аталанта", ПСЖ, "Атлетико" и "РБ Лейпциг". Не должно возникнуть проблем и у "Баварии", которая имеет огромное преимущество над "Челси" после первого матча 1/8 финала, который завершился победой мюнхенцев со счетом 3:0. А вот спрогнозировать еще трех четвертьфиналистов сложно. Да, "Ювентус" должен проходить "Лион" даже несмотря на поражение в первом матче (0:1). А вот "Барселоне" будет сложно с колючим "Наполи" (на "Сан Паоло" была зафиксирована ничья 1:1), особенно на фоне триумфа Гаттузо в Кубке Италии. Тоже самое можно сказать о "Манчестер Сити". Последние результаты "горожан" не дают уверенности, что победы на "Сантьяго Бернабеу" (2:1) хватит, чтобы пройти "Реал".

На первый взгляд, Лига Чемпионов – более сложный турнир, чем внутреннее первенство. Здесь сильнее соперники, которые обладают значительно большим опытом. Но именно в этом году эти факторы могут не стать такими важными. Начиная с четвертьфинала, все противостояния будут состоять из одного матча и все поединки пройдут в португальском Лиссабоне. Отсутствие поддержки своих фанатов и матчей вообще – верный путь к сенсации, главной из которых под силу стать "Аталанте". GdS считает, что подопечные Гасперини должны воспользоваться таким шансом. В одном конкретном матче можно обыграть любого соперника. Так, практически все четвертьфиналисты, кроме РБ Лейпциг, выглядят значительно сильнее по именам, но бергамаски после карантина уже побеждали "Наполи" и "Лацио", и делали это уверенно. Итальянское издание считает, что в Лиге Чемпионов очень давно не было по-настоящему громких сенсаций (прошлогодний "Аякс" никто не забыл). Последней такой все же следует считать "Порту" 2004 под руководством Жозе Моуринью. Так почему бы "Аталанте" не замахнуться ли на настоящий подвиг? Тем более, экспериментальный формат этому только способствует, а футбол бергамасков побуждает мечтать!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников