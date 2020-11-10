"Аталанта" - о Миранчуке: "Мастер дебютов"

Пресс-служба "Аталанты" дала лестную характеристику российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

"Мастер дебютов", - говорится в публикации бергамского клуба в твиттере с фотографией 25-летнего футболиста.

Напомним, что "Аталанта" купила хавбека в начале сентября у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт по схеме "4+1".

Миранчук принял участие в двух матчах новой команды - против "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов и "Интера" в Серии А. В обеих встречах он выходил на замену во втором тайме и забивал гол.

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