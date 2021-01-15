"Аталанта" - об Алексее Миранчуке: "Мастер дебютов"
"Аталанта" отметила удачную игру российского полузащитника Алексея Миранчука в дебютных играх в различных турнирах.
Напомним, что 21 октября хавбек поразил ворота "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов, 8 ноября отличился в поединке с "Интером" в Серии А, а 14 января забил мяч "Кальяри" в Кубке Италии.
"Мастер дебютов", - написала пресс-служба "Аталанты" в твиттере, прикрепив фотографию Миранчука, празднующего гол.
Il maestro dell'esordio Master of debuts— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 15, 2021
⠀
@ChampionsLeague ⏱ 8' ⚽️
@SerieA ⏱ 20' ⚽️
#CoppaItalia ⏱ 43' ⚽️
⠀#Miranchuk #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/gcqTagU4v1
"Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро. Свои 3 гола игрок забил в 11 матчах.
Не пропустите: Алексей Миранчук попал в тройку лучших игроков матча "Аталанта" - "Кальяри" по версии La Gazzetta dello Sport. | http://soccernews.ru
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|Ювентус
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17