"Аталанта" - об Алексее Миранчуке: "Мастер дебютов"

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"Аталанта" - об Алексее Миранчуке: "Мастер дебютов"

"Аталанта" отметила удачную игру российского полузащитника Алексея Миранчука в дебютных играх в различных турнирах.

Напомним, что 21 октября хавбек поразил ворота "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов, 8 ноября отличился в поединке с "Интером" в Серии А, а 14 января забил мяч "Кальяри" в Кубке Италии.

"Мастер дебютов", - написала пресс-служба "Аталанты" в твиттере, прикрепив фотографию Миранчука, празднующего гол.

"Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро. Свои 3 гола игрок забил в 11 матчах.

Не пропустите: Алексей Миранчук попал в тройку лучших игроков матча "Аталанта" - "Кальяри" по версии La Gazzetta dello Sport. | http://soccernews.ru
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