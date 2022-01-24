"Аталанта" объявила о переходе Бога

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"Аталанта" объявила о переходе Бога

Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога перешел в "Аталанту", сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист заключил с "Аталантой" долгосрочное соглашение.

25-летний Бога выступал за "Сассуоло" с 2018 года. Всего он провел за клуб 102 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Челси", "Ренн", "Гранаду" и "Бирмингем". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл семь матчей и забил один гол. 

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