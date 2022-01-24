"Аталанта" объявила о переходе Бога
Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен
Ивуарийский полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога перешел в "Аталанту", сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист заключил с "Аталантой" долгосрочное соглашение.
25-летний Бога выступал за "Сассуоло" с 2018 года. Всего он провел за клуб 102 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Челси", "Ренн", "Гранаду" и "Бирмингем". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл семь матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17